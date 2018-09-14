В Нидерландах подросток открыл стрельбу в школе

В одной из школ Рурмонда в Нидерландах 16-летний подросток, вооруженный топором и огнестрельным оружием, устроил стрельбу в школе. Инцидент произошел утром в пятницу, 14 сентября, сообщает NOS.

Кроме топора и огнестрельного оружия у парня были ножи и газонокосилка, передает korrespondent.net.

Подросток вошел в здание школы и сделал несколько выстрелов, потом он несколько раз выстрелил снаружи.

В результате стрельбы никто не пострадал, а учителя пытались начать переговоры с подростком. Через несколько минут к зданию школы прибыли полицейские, которым удалось задержать нападавшего.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать ссора между учениками. Полиция также сообщила, что в сумке у подростка было еще несколько видов огнестрельного оружия.