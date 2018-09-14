Обнаружено гигантское хранилище миллионов утекших паролей

Огромная база адресов электронной почты и паролей от них обнаружена в открытом доступе. Об этом сообщает австралийский исследователь безопасности Трой Хант в своем блоге.

По словам эксперта, найденные им текстовые файлы с пользовательскими данными содержали почти 42 миллиона учетных записей в незашифрованном виде. Документы были загружены на бесплатный анонимный хостинг kayo.moe.

Хант отметил, что обнаруженные им связки адрес-пароль обычно используются в атаках под названием credential stuffing — хакеры формируют списки с украденными пользовательскими данными из одних источников, а затем используют их для взлома аккаунтов в других различных онлайн-сервисах. Этот способ работает в том случае, если жертвы используют один и тот же пароль везде.

Специалист заявил, что не смог обнаружить, откуда все эти данные были украдены. Он также предложил пользователям проверить на специальном сайте, были ли их пароли когда-либо скомпрометированы хакерами. Кроме того, Хант посоветовал использовать разные пароли для каждого онлайн-сервиса, передает Лента.ру.