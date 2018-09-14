Молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в свою голень во время прогулки в лесопарке в Северном Тушино, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Вечером 13 сентября в городскую поликлинику на северо-западе столицы обратился молодой человек 1994 г. рождения, которому поставили диагноз - инородное тело в левой голени. После оказания первой помощи москвича направили в городскую больницу №67», — сообщил источник.
По его словам, после того, как о его ранении сообщили в правоохранительные органы мужчин рассказал полицейским, что поспорил со знакомым, находясь в Алешкинском лесопарке, что выстрелит себе в ногу из пневматического пистолета.
Предмет спора мужчина раскрывать отказался. По факту произошедшего была организована проверка, передает Газета.ру.
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Колумнист "КП" в Молдове