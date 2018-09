В Гарварде вручили премии ученым, которые "заставили людей сначала смеяться, а затем задуматься"

В гарвардском университетском Театре Сандерса​ состоялась 28-я ежегодная церемония вручения Шнобелевских премий. Как отмечается на сайте мероприятия, награды получили десять новых лауреатов, каждый из которых "заставил людей сначала смеяться, а затем задуматься".

Как пишет The Guardian, награду в области экономики получила группа ученых из Канады, Китая, Сингапура и США. В феврале они представили статью в журнале социальных наук The Leadership Quarterly, в которой попытались выяснить, как люди могут преодолеть несправедливость на работе. В исследовании "Право на неправильное" специалисты пришли к выводу, что этому может поспособствовать кукла вуду, которая напоминает начальника.

Работников во время исследования просили вспомнить, когда их босс оскорблял или издевался над ними. Затем половине испытуемых предоставляли возможность побороть свое разочарование с помощью виртуальной куклы вуду. "По сравнению с теми, кто не мучил куклу, напоминающую начальника, те, кто делал это, чувствовали большее чувство справедливости", - прокомментировал результаты исследования команды ученый Дуглас Браун. Выступая перед журналистами до церемонии, он признал, что, чтобы побороть гнев от обиды, люди могут использовать и другие, более позитивные способы, однако ценность куклы вуду для того, чтобы справиться с этим, отрицать не стал.​

Награду в области медицины получили урологи из Мичигана, которые определили, что выводить камни из почек можно намного быстрее, если пациент будет кататься на американских горках, передает newsru.com.

Приз в области здорового питания в свою очередь достался ученым из Зимбабве, Танзании и Великобритании, которые работали под руководством Джеймса Коула. В статье, опубликованной в апреле в интернет-издании Scientific Reports, они пришли к выводу, что каннибалистическая диета в сравнении с обычными обладает меньшей питательной ценностью и не может полностью насытить человека. Чтобы определить это, Коул и его коллеги подсчитали, какое количество калорий потребляли каннибалы в эпоху палеолита, и сравнили это число с количеством калорий, потребляемых современным человеком при традиционных мясных диетах.

Литературную Шнобелевскую премию организаторы вручили за исследование специалистов из Австралии, Сальвадора и Великобритании под названием "Жизнь слишком коротка для того, чтобы читать гребаную инструкцию". Теа Блэклер, Рафаэль Гомес, Весна Попович и Хелен Томпсон выяснили, что люди, которые пользуются сложными технологиями или гаджетами, не используют все их функции, так как почти никогда не читают инструкций.

Премия мира досталась коллективу испанских ученых, которые работали над анализом воплей и проклятий со стороны водителей. В постоянной несдержанности, как выяснили специалисты, признаются только 2% водителей, а время от времени, согласно опросу, подобное поведение характерно более чем для четверти автомобилистов.

Среди других лауреатов премии - шведские философы, которые обнаружили в местном зоопарке, что шимпанзе имитируют поведение людей так же, как и люди имитируют действия шимпанзе. Награда по биологии была вручена шведским ученым, которые доказали: профессиональные дегустаторы на вкус могут определить вино, в котором побывала муха.

Шнобелевская премия, известна также как Антинобелевская, была учреждена в 1991 году журналом "Анналы невероятных исследований" за достижения, которые сначала заставляют смеяться, но потом могут подтолкнуть к тому, чтобы мыслить нестандартно. С 1999 года премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно. Награды победители обычно получают из рук нобелевских лауреатов.