12 сентября компания Apple представила новые iPhone XS, XS Max и XR. Вскоре на сайте российского представительства компании появились цены новых смартфонов, которые удивили и огорчили пользователей, породив вал шуток в соцсетях. При этом перекупщики поспешили разместить объявления о продаже iPhone с огромными наценками.
Так, согласно данным с сайта Apple, 5,8-дюймовый iPhone XS в России будет стоить от 87 990 до 118 990 рублей, а 6,5-дюймовый iPhone XS Max – от 96 990 до 127 990 рублей. При этом продажи iPhone XS и XS Max начнутся в России 28 сентября – на неделю позже, чем в США и ряде других стран (iPhone XR появится на рынке в октябре). В связи с этим в интернете появились предложения о продаже новых iPhone с до официального старта продаж.
Как пишет газета "Ведомости", объявления о продаже новых флагманов Apple начали появляться на сайтах Avito и "Юла" еще до презентации устройств, а на следующий день после анонса число таких объявлений превысило сотню. В настоящее время средняя стоимость модели iPhone XS Max на "Юле" составляет 160 700 рублей (в зависимости от объема памяти устройства она варьируется от 155 000 рублей до 180 000 рублей). (512 ГБ). Средняя цена предзаказа на iPhone XS составляет 136 650 рублей. Авторы объявлений обещают привести телефоны из США, Германии или Гонконга на следующий день после старта продаж.
Еще более внушительные цены установили продавцы iPhone на сайте Avito. Например, там можно найти объявления о продаже iPhone XS за 150 000 рублей, а цены на iPhone XS Maх доходят до 250 тысяч рублей. По словам одного из продавцов, три человека уже перевели ему предоплату, чтобы получить вожделенный iPhone уже 22 сентября, передает newsru.com.
Рекорд же установил продавец, которые предлагает купить за 500 000 тысяч рублей iPhone XS Max с двумя слотами для SIM-карт и памятью объемом 512 ГБ. Он обещает привезти несколько таких смартфонов из Китая, где будет продаваться двухсимочная модификация смартфона, 2 октября. В разговоре с "Ведомостями" продавец отметил, что даже не берет предоплату, а за подробностями предложения к нему уже обратились 10 человек.
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Колумнист "КП" в Молдове