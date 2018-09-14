В пищевом пластике нашли новое опасное соединение

После серии исследований мир узнал о вреде бисфенола А (ВРА), содержащегося в пищевом пластике. Он вызывает гормональные сбои у человека. Во многих странах было принято решение заменить его на более безопасное соединение. Но выяснилось, что и это вещество негативно сказывается на гормональном фоне и репродуктивной системе.

Эксперименты с яйцеклетками и сперматозоидами мышей показывают, что заменители бисфенола А наносят такой же вред, что и сам бисфенол (наблюдались характерные хромосомные аномалии).

Компании, производящие бутылки для воды и прочую тару, быстро отреагировали на заявления об опасности бисфенола. Они сразу же заменили бисфенол на аналог, чтобы соблюсти формальности, отмечают специалисты. Теперь в составе как правило можно увидеть не BPA, а его аналог - BPS.



Что важно, даже если полностью исключить бисфенол из всех производственных цепочек, его негативные эффекты будут прослеживаться на протяжении примерно трех поколений, передает meddaily.ru. Также человека окружают и другие опасные соединения - парабены, фталаты, антипирены. Они производят аналогичный эффект на фертильность. По словам экспертов, любые пластиковые изделия со следами повреждений или разложения не должны использоваться.