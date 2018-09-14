Глава молдавских пограничников провел встречу с директором ФБР

Начальник Пограничной полиции Фредолин Лекарь находится с визитом в США. Он провел встречи с директорами ФБР и Главного национального бюро Интерпола.

Участники встреч высоко оценили успехив реализации совместных проектов Молдовы и США, а также обсудили возможности сотрудничества в сфере безопасности.

Совместно с послом нашей страны в Вашингтоне Кристиной Балан Фредолин Лекарь побывал на церемонии завершения курсов лидерства в Национальной академии ФБР. Их окончили 200 полицейских из 25 стран.

Среди выпускников была и президент Ассоциации женщин-полицейских Молдовы Кристина Скимбова, первая сотрудница Национальной полиции, поступившая на курсы ФБР.

Сам Фредолин Лекарь окончил эти курсы в 2015 году.