Плахотнюк отвечает на критику оппозиции: сильные подвергаются нападкам, а некоторые хотят на этом построить политическую карьеру

Критика политических оппонентов в адрес Демократической партии Молдовы должна рассматриваться как форма политической конкуренции, особенно учитывая, что ДПМ является правящей партией. Об этом заявил лидер демократов Влад Плахотнюк на брифинге, проведенном после заседания Национального политического совета ДПМ.

По его словам, эти критические замечания необходимо анализировать и учитывать, если они содержат что-то конструктивное.

«Уровень политической конкуренции в Республике Молдова по-прежнему довольно низок, партиям еще предстоит научиться соревноваться таким образом, чтобы от этого выигрывали люди. Демократическая партия - сильная партия, я - сильный человек, и я не боюсь об этом говорить. А сильные подвергаются нападкам, потому что многие хотят конкурировать с ними, а некоторые пропащие люди хотят сделать на этом политическую карьеру», - отметил Плахотнюк.

По мнению лидера демократов, важно, чтобы вся политическая власть партии надлежащим образом управлялась в интересах каждого гражданина независимо от того, где он работает.