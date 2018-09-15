Жертвами супертайфуна Мангхут на Филиппинах стали не менее двух человек. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местные власти в субботу, 15 сентября.
В Национальном совете по снижению рисков и управлению катастрофами подтвердили, что в результате оползней, возникших в регионе Кордиллера из-за разгула стихи, погибли два человека.
Также не менее пяти оползней произошли в районе города Багио. Перекрыты дороги. О пострадавших в этой местности пока нет данных. На севере острова Лусон наблюдаются шестиметровые волны, передает korrespondent.net.
Ранее сообщалось, что мощный тайфун Мангхут ударил по побережью Филиппин. Он намного сильнее, чем ураган Флоренс, который накануне вышел на восточное побережье США. Мощность Мангхута эквивалентна урагану максимальной пятой категории. Порывы ветра достигают 255 километров в час.
Супертайфун Мангхут может представлять угрозу для более чем 40 млн человек в Филиппинах и Китае. Его основной удар придется на остров Лусон.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
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ДЕВА
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День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
|Banca Nationala a Moldovei
Колумнист "КП" в Молдове