На Филиппинах появились первые жертвы тайфуна Мангхут

Жертвами супертайфуна Мангхут на Филиппинах стали не менее двух человек. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местные власти в субботу, 15 сентября.

В Национальном совете по снижению рисков и управлению катастрофами подтвердили, что в результате оползней, возникших в регионе Кордиллера из-за разгула стихи, погибли два человека.

Также не менее пяти оползней произошли в районе города Багио. Перекрыты дороги. О пострадавших в этой местности пока нет данных. На севере острова Лусон наблюдаются шестиметровые волны, передает korrespondent.net.

Ранее сообщалось, что мощный тайфун Мангхут ударил по побережью Филиппин. Он намного сильнее, чем ураган Флоренс, который накануне вышел на восточное побережье США. Мощность Мангхута эквивалентна урагану максимальной пятой категории. Порывы ветра достигают 255 километров в час.

Супертайфун Мангхут может представлять угрозу для более чем 40 млн человек в Филиппинах и Китае. Его основной удар придется на остров Лусон.