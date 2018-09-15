В Афганистане разбился военный вертолет, есть жертвы

В Афганистане потерел крушение военный вертолет. В результате аварии погибли пять человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти в субботу, 15 сентября.

Инцидент произошел на западе страны – в провинции Фарах. Представитель губернатора провинции Насер Мехри заявил, что крушение вертолета произошло по техническим причинам, а не в результате обстрела талибов.

Вертолет перевозил представителей сил безопасности. Все находившиеся на его борту военные – четыре пассажира и пилот – погибли, передает korrespondent.net.

Министерство обороны Афганистана подтвердило инцидент и потери, добавив, что техническая группа была отправлена для расследования.