Молодой человек попался на глаза полицейским, когда разбивал стекло в киоске

25-летнего парня задержали в столице по подозрению в краже. По данным полиции, он взломал киоск и украл сигареты. Задержанный - уроженец Вадул-луй-Водэ.

"Мы патрулировали проспект Штефана чел Маре и у сигаретного киоска на перекрестке с улицей Михая Витязула заметили парня, который разбил стекло. Увидев нас, он попытался скрыться, но его задержали", - cообщил полицейский Евгений Мангыр.



Оказалось, что парень раньше работал в компании, которая заведует киосками. Он нанес фирме ущерб в 30 с лишним тысяч леев и его уволили. Подозреваемый все обвинения отвергает. И говорит, что сигареты которые нашли у него, ему дал друг.



Было открыто дело по статье кража. Ведется следствие.