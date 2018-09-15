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Молодой человек попался на глаза полицейским, когда разбивал стекло в киоске
// фото: flowercenter.spb.ru
14:47, 15 Sep 2018
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25-летнего парня задержали в столице по подозрению в краже. По данным полиции, он взломал киоск и украл сигареты. Задержанный - уроженец Вадул-луй-Водэ.

"Мы патрулировали проспект Штефана чел Маре и у сигаретного киоска на перекрестке с улицей Михая Витязула заметили парня, который разбил стекло. Увидев нас, он попытался скрыться, но его задержали", - cообщил полицейский Евгений Мангыр.

Оказалось, что парень раньше работал в компании, которая заведует киосками. Он нанес фирме ущерб в 30 с лишним тысяч леев и его уволили. Подозреваемый все обвинения отвергает. И говорит, что сигареты которые нашли у него, ему дал друг. 

Было открыто дело по статье кража. Ведется следствие.




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