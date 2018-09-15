25-летнего парня задержали в столице по подозрению в краже. По данным полиции, он взломал киоск и украл сигареты. Задержанный - уроженец Вадул-луй-Водэ.
"Мы патрулировали проспект Штефана чел Маре и у сигаретного киоска на перекрестке с улицей Михая Витязула заметили парня, который разбил стекло. Увидев нас, он попытался скрыться, но его задержали", - cообщил полицейский Евгений Мангыр.
Оказалось, что парень раньше работал в компании, которая заведует киосками. Он нанес фирме ущерб в 30 с лишним тысяч леев и его уволили. Подозреваемый все обвинения отвергает. И говорит, что сигареты которые нашли у него, ему дал друг.
Было открыто дело по статье кража. Ведется следствие.
Комментарии
- Авария на Рышкановке: на перекрестке столкнулись автомобиль и мотоцикл
- В Одессе пьяные родители оставили младенца на улице
- В столице задержали 11 подозреваемых в торговле наркотиками в ночных клубах, пятеро из них студенты
- В Москве расследуют смерть гражданина Молдовы: его труп нашли в квартире с пакетом на голове
- Супруга погибшего на аэродроме в Хорештах инженера скончалась после известия о трагедии
- За рубеж с боеприпасами: житель Молдовы собрался в Украину с патронами, но их нашли на границе
- Кражи и шантаж на поток: задержаны подозреваемые в похищении 160 номерных знаков
- На улице Алеку Руссо автомобиль сбил пешехода
- Судно под флагом Молдовы, которое перевозит пшеницу, село на мель в порту Азова
- При технической проверке самолета на аэродроме в Хорештах погиб инженер
- Почти две тысячи граждан получили бесплатные консультации врачей за неделю
- Авария на Рышкановке: на перекрестке столкнулись автомобиль и мотоцикл
- Молодой человек попался на глаза полицейским, когда разбивал стекло в киоске
- Десять человек погибли из-за пожара на корабле
- В Одессе пьяные родители оставили младенца на улице
- Плахотнюк объявил о кадровых перестановках в правительстве: нынешний кабмин сделал много хорошего, но есть области, где ожидания людей намного больше
- Плахотнюк отвечает на критику оппозиции: сильные подвергаются нападкам, а некоторые хотят на этом построить политическую карьеру
- Налоговая служба проверила парикмахеров и косметологов: нарушители были оштрафованы на 376 тысяч леев
- В Карпатах повторно расцвела червона рута. ФОТО
- Массажистка без медобразования сломала шею ребенку во время сеанса
- Кадры аварии кортежа президента Игоря Додона. ВИДЕО
- Житель села Трифешть прокомментировал побег супруги с деньгами из тайника
- Ученые поймали 72 странных сигнала из галактики, до которой 3 млрд световых лет
- Операция по задержанию сирийцев, подозреваемых в извлечении выгоды из влияния: они пытались подкупить чиновников из Молдовы. ВИДЕО
- Захват заложников в столичной квартире. Подробности
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
|Banca Nationala a Moldovei
Колумнист "КП" в Молдове