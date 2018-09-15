ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.

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