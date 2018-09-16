В молдавской столице проходит Фестиваль этносов

Около 60 этнокультурных организаций, представляющих 20 национальностей, участвуют в XVII Фестиваля этносов, который проходит сегодня в Кишиневе.

Мероприятие под названием «Единство через разнообразие» началось с возложения цветов к памятнику Штефану чем Маре и показа национальных костюмов. Затем на сцене в центральном городском парке состоялся музыкально-литературное представление с участием этнокультурных организаций столицы и других населенных пунктов, передает Молдпрес.

Во время фестиваля гости смогли посетить национальные дворики и выставки книг на языках проживающих в Молдове национальностей, предметов декоративно-прикладного искусства, картин. Представители этнических групп также подготовили национальные блюда.

Директор Агентства межэтнических отношений Олег Бабенко сказал на церемонии открытия, что сегодняшний фестиваль - одно из наиболее значимых достижений в контексте продвижения государственной политики в области укрепления межнациональных отношений, его проведение вносит вклад в развитие благоприятных условий для расширения межкультурного диалога.

Координатором и организатором фестиваля является Агентство межэтнических отношений в партнерстве с мэрией столицы, Координационным советом этнокультурных организаций.