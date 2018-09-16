В США арестовали пограничника. Его подозревают в убийствах проституток

Сотрудник Таможенно-пограничной службы США Хуан Дэвид Ортис арестован в штате Техас по подозрению в убийстве четырех проституток. Его объявили в розыск после того, как пятой женщине удалось бежать.

Ортис, который десять лет работал в пограничной охране США, сначала попытался скрыться, но в конечном итоге был арестован на парковке мотеля.

Шериф округа Уэбб в Техасе Мартин Куэллар заявил, что, по данным полиции, у Ортиса не было сообщников.

Две жертвы были найдены в начале сентября в сельской местности у федеральной трассы I-35, а несколько дней назад в том же месте обнаружили тела еще двух женщин, сообщает ВВС.

В четверг еще одна женщина, 42 лет, была обнаружена полицией в тяжелом состоянии на окраине Ларедо. Ей удалось выпрыгнуть из машины Ортиса на автозаправке, когда он угрожал ее застрелить. Позже она умерла в больнице от полученных травм.

Окружной прокурор Исидро Аланис назвал преступления ужасающими и подтвердил, что Ортису будут предъявлены обвинения в четырех убийствах и похищении с отягчающими обстоятельствами.

По словам Аланиса, все четыре женщины были убиты в течение двух недель похожим образом. Он сказал, что все они были проститутками, работавшими на магистральном шоссе, предлагая свои услуги водителям-дальнобойщикам.

Эндрю Миэн, представитель Таможенно-пограничной службы США, сказал, что ведомство оказывает полное содействие полиции в расследовании этих убийств.