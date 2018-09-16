Сотрудник Таможенно-пограничной службы США Хуан Дэвид Ортис арестован в штате Техас по подозрению в убийстве четырех проституток. Его объявили в розыск после того, как пятой женщине удалось бежать.
Ортис, который десять лет работал в пограничной охране США, сначала попытался скрыться, но в конечном итоге был арестован на парковке мотеля.
Шериф округа Уэбб в Техасе Мартин Куэллар заявил, что, по данным полиции, у Ортиса не было сообщников.
Две жертвы были найдены в начале сентября в сельской местности у федеральной трассы I-35, а несколько дней назад в том же месте обнаружили тела еще двух женщин, сообщает ВВС.
В четверг еще одна женщина, 42 лет, была обнаружена полицией в тяжелом состоянии на окраине Ларедо. Ей удалось выпрыгнуть из машины Ортиса на автозаправке, когда он угрожал ее застрелить. Позже она умерла в больнице от полученных травм.
Окружной прокурор Исидро Аланис назвал преступления ужасающими и подтвердил, что Ортису будут предъявлены обвинения в четырех убийствах и похищении с отягчающими обстоятельствами.
По словам Аланиса, все четыре женщины были убиты в течение двух недель похожим образом. Он сказал, что все они были проститутками, работавшими на магистральном шоссе, предлагая свои услуги водителям-дальнобойщикам.
Эндрю Миэн, представитель Таможенно-пограничной службы США, сказал, что ведомство оказывает полное содействие полиции в расследовании этих убийств.
Комментарии
- Мошенники "заработали" больше трех миллионов гривен, продавая одесситам фальшивые билеты на концерт рок-группы
- Мураками отказался от альтернативной Нобелевской премии
- Москвич на спор прострелил себе голень во время прогулки
- Массажистка без медобразования сломала шею ребенку во время сеанса
- "Далеко пойдет": честный ответ школьника поразил пользователей Сети
- Власти Петербурга решили запретить самовольные концерты уличных музыкантов
- В Подмосковье 29-летний пациент умер после укола успокоительного
- Изуродованному охотнику "пришили" новое лицо
- Российские правоохранители выяснят, почему на предприятии в Ростовской области цыплят давили бульдозером
- В Петербурге многодетные супруги выращивали для себя марихуану на балконе
- Корнел Дудник: Этнические меньшинства – настоящее богатство страны
- ООН назвала Норвегию страной с самым высоким уровнем человеческого развития
- Мошенники "заработали" больше трех миллионов гривен, продавая одесситам фальшивые билеты на концерт рок-группы
- В Египте арестованы сыновья бывшего президента
- Мэр Лондона призвал к повторному референдуму по Brexit
- ООН назвала Норвегию страной с самым высоким уровнем человеческого развития
- В молдавской столице проходит Фестиваль этносов
- Мошенники "заработали" больше трех миллионов гривен, продавая одесситам фальшивые билеты на концерт рок-группы
- В США арестовали пограничника. Его подозревают в убийствах проституток
- В Египте арестованы сыновья бывшего президента
- Кадры аварии кортежа президента Игоря Додона. ВИДЕО
- Житель села Трифешть прокомментировал побег супруги с деньгами из тайника
- Ученые поймали 72 странных сигнала из галактики, до которой 3 млрд световых лет
- Операция по задержанию сирийцев, подозреваемых в извлечении выгоды из влияния: они пытались подкупить чиновников из Молдовы. ВИДЕО
- Плахотнюк объявил о кадровых перестановках в правительстве: нынешний кабмин сделал много хорошего, но есть области, где ожидания людей намного больше
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Повысится Ваша деловая активность.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
Колумнист "КП" в Молдове