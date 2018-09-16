Мураками отказался от альтернативной Нобелевской премии

Японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, Мураками связался с Новой академией Швеции и попросил исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года. Он объяснил свое решение желанием сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания СМИ, передает korrespondent.net.

В мае СМИ сообщали о решении Шведской академии отложить вручение Нобелевской премии по литературе на год и провести награждение в 2019-м. Причиной стал скандал на фоне сексуальных домогательств.