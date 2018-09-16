В Таиланде от наводнений пострадали почти 60 тысяч человек

В Таиланде из-за наводнений, которые вызваны дождями, пострадали более 58 тысяч человек.

Стихия затронула восемь провинций, а именно Бунгкан, Накхонпханом, Сакон Накхон, Накхоннайок, Прачинбури, Чачоенгсао, Пхетчабури и Сатун, передает korrespondent.net.

"От наводнений пострадали 58 276 человек из 16 468 домовладений, расположенных в 26 районах страны. Уровень воды сейчас снижается", - отмечается в сообщении.

Провинции Накхонпханом, Накхоннайок, Прачинбури, Чачоенгсао, Пхетчабури и Сатун частично затоплены, убытки подсчитываются. Ответственные службы продолжают откачку воды из наиболее пострадавших районов королевства.