Мэр Лондона призвал к повторному референдуму по Brexit

Мэр Лондона Садик Аман Хан призвал к повторному референдуму по выходу Великобритании из состава Евросоюза. "Мы стоим перед подлинным риском - плохая сделка или ее отсутствие. Оба варианта нанесли бы огромный ущерб Лондону и Соединенному Королевству", - написал Хан в своем микроблоге в Twitter.

В колонке для британской газеты The Observer мэр британской столицы отметил угрозы, которые несет Брекзит. "Я не верю, что Мэй обладает полномочиями для того, чтобы столь грубо подвергать опасности экономику и источники дохода людей", - заявил Хан.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения второго референдума по выходу страны из Евросоюза. Повторное голосование стало бы злоупотреблением демократией, считает политик.

Премьер назвала "выгодной сделкой для Великобритании" свою концепцию по выходу из ЕС, которая позволит беспрепятственно продолжить торговлю, сохранить рабочие места и избежать проверки на границе между Ирландией и Северной Ирландией, передает dw.com.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС в марте 2019 года. Брюссель и Лондон в настоящее время работают над соглашением, регулирующим порядок "Брекзита". Эти переговоры должны быть завершены до конца октября, чтобы дать время парламентам обеих сторон ратифицировать согласованный документ.