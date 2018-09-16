В Египте арестованы сыновья бывшего президента

Египетский суд арестовали двух сыновей бывшего президента Хосни Мубарака по обвинению в манипуляциях на фондовом рынке. Алаа и Гамаля Мубарака обвиняют в нарушении регуляций фондового рынка и центрального банка, сообщает ВВС.

Дело против них открыли в 2012 году, после того, как их отца сняли с должности. Братья находились на свободе в течение трех лет после уплаты залога, отмечает korrespondent.net.

Речь идет о растрате 115 млн долларов, отмечает СМИ. Сыновья экс-президента предстанут перед судом 20 октября. Они отрицают любые обвинения и махинации.

Алаа - бизнесмен, который всегда оставался вне политики, а Гамаль - бывший банкир, которого считали будущим преемником отца, до того как самого Мубарака свергли в ходе "арабской весны" 2011 года. Уже тогда братьев арестовали по ряду обвинений и вместе с отцом приговорили к трем годам за решеткой за растрату государственных средств.

Сам Мубарак вышел на свободу в марте прошлого года после шести лет тюрьмы.