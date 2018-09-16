Мошенники "заработали" больше трех миллионов гривен, продавая одесситам фальшивые билеты на концерт рок-группы

Больше трех миллионов гривен «заработали» мошенники, которые продавали одесситам билеты на концерт всемирно известной группы Imagine Dragons. Злоумышленников обезвредили сотрудники одесского подразделения киберполиции.

В феврале 2018 мошенники зарегистрировали ряд доменных имен, названия которых были схожими с легальными сайтами по продаже билетов на концерты и футбольные матчи. Одно из них - e-ticket.in.ua, передает dumskaya.net.

Продажа фейковых билетов началась с апреля 2018 года. Все это время ссылки на сайт активно продвигались злоумышленниками в поисковых сервисах и социальных сетях. Оплата осуществлялась на сайте с помощью электронной платежной системы, на счета, которые злоумышленники заранее зарегистрировали на подставных лиц.

Использование сайта и онлайн-платформы для расчетов давало возможность им реализовывать электронные билеты с поддельным штрих-кодом всем желающим, не вызывая ни у кого подозрений. О том, что билеты были фальшивые, граждане узнавали только во время сканирования перед самим концертом.

Работникам киберполиции удалось установить IP-адреса, с которых осуществлялось администрирование сайта и управление расчетной платформой.

Также установлены способы и пути обналичивания средств и лица, которые осуществляли продвижение рекламы ресурса в сети. Организатором мошеннической группы оказался 37-летний одессит. Именно он осуществлял подбор лиц, которые продвигали сайт, ежедневно снимал деньги с подставных счетов, оплачивал услуги хостинга сайта и регистрацию доменных имен.

В ходе обысков по месту жительства организатора преступной группы изъяты сим-карты телефонов, с которых происходило управление счетами, компьютерная техника и смартфоны, а также банковские карты.