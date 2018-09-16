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Корнел Дудник: Этнические меньшинства – настоящее богатство страны
// фото: chisinau.md
14:44, 16 Sep 2018
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Свыше 90 организаций, представляющих этнические меньшинства нашей страны, показали сегодня свои народные традиции на Этнокультурный фестиваль. Мероприятие под лозунгом «Единство через разнообразие» состоялось в парке Штефана чел Маре.

Участники фестиваля соревновались в представлении национальной кухни, произведений народного промысла, национальной одежды, а ещё в пении и танцах.

Депутат Мариан Лупу говорит, что наша страна развивается и укрепляется как европейская нация, а такая нация основывается на принципах взаимного уважения всех этнических групп. А его коллега Корнел Дудник - уроженец Гагаузии, заявил, что такие мероприятия подтверждают, что Республика Молдова - многокультурная страна, а нации в ней - настоящее богатство.

Этнокультурный фестиваль был организован при поддержке правительства и мэрии Кишинева.

Параллельно с происходящим в столице, аналогичные мероприятия сегодня проходили в селе Вишневка Кантемирского района. 21 сентября фестиваль пройдёт также в Единецком районе и в Рышканах, а 23 сентября - в Бельцах, Хынчештах, Глодянах и в Оргееве.

Этнокультурный фестиваль проводится в Молдове 17-ый раз.




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