Корнел Дудник: Этнические меньшинства – настоящее богатство страны

Свыше 90 организаций, представляющих этнические меньшинства нашей страны, показали сегодня свои народные традиции на Этнокультурный фестиваль. Мероприятие под лозунгом «Единство через разнообразие» состоялось в парке Штефана чел Маре.

Участники фестиваля соревновались в представлении национальной кухни, произведений народного промысла, национальной одежды, а ещё в пении и танцах. Депутат Мариан Лупу говорит, что наша страна развивается и укрепляется как европейская нация, а такая нация основывается на принципах взаимного уважения всех этнических групп. А его коллега Корнел Дудник - уроженец Гагаузии, заявил, что такие мероприятия подтверждают, что Республика Молдова - многокультурная страна, а нации в ней - настоящее богатство. Этнокультурный фестиваль был организован при поддержке правительства и мэрии Кишинева. Параллельно с происходящим в столице, аналогичные мероприятия сегодня проходили в селе Вишневка Кантемирского района. 21 сентября фестиваль пройдёт также в Единецком районе и в Рышканах, а 23 сентября - в Бельцах, Хынчештах, Глодянах и в Оргееве. Этнокультурный фестиваль проводится в Молдове 17-ый раз.

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