Начинается новый этап приема заявок на получение субсидий для фермеров авансом

Сегодня начинается новый этап приема заявок на получение субсидий для фермеров авансом. Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве принимает документы до 14 ноября.

До сих пор подано 38 заявок на 19 миллионов леев. Авансом деньги на развитие бизнеса в области сельского хозяйства предоставляются начинающим фермерам. В текущем году на эти цели предусмотрены 45 миллионов леев.

Финансовую поддержку будут предоставлять на основании предоставленных бизнес-проектов. Помощь единовременная, предоставляется в два этапа и не может превышать 650 тысяч леев.