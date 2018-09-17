Кирилл Габурич примет участие в бизнес-форуме в Румынии

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич примет участие в бизнес-форуме, который открывается сегодня в Румынии.

В своем выступлении перед представителями 12 стран он затронет вопросы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, диверсификации источником энергоносителей, преобразований в сфере транспорта и информтехнологий, а также инновационном потенциале.

На полях бизнес-форума Кирилл Габурич проведет ряд встреч, в том числе с румынскими министрами экономики, коммуникаций и туризма. Планируется обсудить возможности развития средних и малых предприятий, а также создание бизнес-инкубаторов.

В поездке министра экономики сопровождают директор Агентства по инвестициям и глава Ассоциации деловых людей.