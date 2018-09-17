От мощного тайфуна Мангхут в Гонконге пострадали 362 человека

В Гонконге бушует разрушительный тайфун Мангхут, в результате которого пострадало по меньшей мере 362 человека. Об этом 16 сентября сообщило издание RTHK.

Порывы ветра на территории, оказавшейся во власти тайфуна, превышали 100 км в час. Многие дороги перекрыты из-за деревьев и обломков, несколько тысяч домов остались без электроснабжения. Кроме того, во многих местах произошло наводнение, пишет Корреспондент.

Службы экстренной помощи предупредили, что горячая линия чрезвычайно перегружена. По словам официальных лиц, получено более 150 сообщений о поваленных деревьях, в то же время, стало известно о 19 случаях наводнений.

Аэропорты, по прогнозам, будут устранять отставание от рейсов по меньшей мере два дня. В общей сложности было отменено около 900 рейсов.