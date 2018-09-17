Соцсеть помогла влюбленным встретиться спустя 60 лет

Влюбленные Эрик и Элейн, которые расстались более 60 лет назад, нашли друг друга благодаря соцсети Facebook и поженились. Об этом пишет The Mashable.

Еще будучи семилетним мальчиком, Эрик влюбился в Элейн, лучшую подругу своей сестры. Мальчик был младше девочки на два года, и держал свои чувства в секрете. Однако его мать узнала о тайной любви Эрика и запретила ему общаться с девочкой, пишет Корреспондент.

После окончания школы они потеряли связь и не общались более 60 лет. Однако благодаря соцсети Facebook нашли друг друга вновь.

"Если бы не Facebook, мы бы никогда не нашли друг друга", - признался Эрик.

Спустя какое-то время после возобновления отношений, влюбленные решили пожениться. Для свадебной церемонии они выбрали здание школы, в которой когда-то учились - ныне это центр для проведения мероприятий.