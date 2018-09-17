ВВП Молдовы вырос на 5,2% во втором квартале 2018 года

Национальное бюро статистики сообщает, что во II квартале 2018 года валовой внутренний продукт (ВВП) составил 44 166 млн. лей в текущих рыночных ценах и в реальном выражении возрос на 5,2% по сравнению со II кварталом 2017 года. С учетом сезонных корректировок валовой внутренний продукт возрос на 5,1% по сравнению с тем же кварталом 2017 года и на 1,7% по сравнению с I кварталом 2018 года.

Наиболее важным вкладом в рост ВВП составила внутренняя торговля, обрабатывающая промышленность, сельскохозяйственная промышленность и т.д.

В I полугодии 2018 года валовой внутренний продукт составил 81 775 млн. лей в текущих рыночных ценах и возрос в реальном выражении на 4,5% по сравнению с I полугодием 2017 года.

Напомним, что эксперты Всемирного банка прогнозировали в этом году устойчивый рост ВВП до 3%.