Пол Маккартни впервые за 36 лет возглавил американский чарт

Пол Маккартни стал лидером хит-парада журнала Billboard. На верхнюю строчку топ-200 официального музыкального чарта США британец попал благодаря новому альбому Egypt Station.

Вышедшая чуть больше недели назад пластинка за этот срок разошлась тиражом в 153 тысячи экземпляров, передает 360tv.

В сольной карьере Маккартни подобное достижение стало восьмым по счету. Экс-участник The Beatles возглавлял американский чарт 36 лет назад. Первое место в 1982 году занял его альбом Tug of War.

В Великобритании успех нового альбома Маккартни был не так оглушителен, но тоже весьма ощутим: Egypt Station попал на третье место музыкального чарта. В топ британского рейтинга Пол Маккартни не попадал с 1989 года. Тогда лидером стала его пластинка Flowers in the Dirt.