Чтобы официально зафиксировать мировой рекорд, были приглашены специальные судьи, передает 360tv.

В результате в одном помещении собрались 547 людей, одетых в костюм Человека-паука. Среди них были как дети и подростки, так и взрослые.

В социальных сетях обратили внимание, что большинство костюмов не отличается друг от друга. Возможно, Marvel и Sony выдавали их всем желающим поучаствовать в акции для успешной реализации задумки по попаданию в книгу рекордов Гиннесса.

Also today at Stockholm Comic Con, Sony & @Marvel attempt to break the Guinness world record for most Spider-Men gathered in one place! pic.twitter.com/6xguLQkNSN