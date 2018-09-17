Швейцария потребовала от России перестать шпионить на ее территории

Швейцарские власти потребовали от России прекратить незаконные разведывательные операции в их стране. В пятницу местные газеты написали, что еще весной в Гааге по подозрению в шпионаже задержали двух россиян, которых интересовала швейцарская лаборатория, изучавшая материалы по делу Скрипалей.

"Швейцарское управление иностранных дел призывает Россию немедленно прекратить все незаконные операции на швейцарской земле или в отношении швейцарских объектов", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Швейцарии.

Как отметили в заявлении, швейцарский МИД в этом году уже трижды вызывал российского посла, чтобы выразить озабоченность по поводу сообщений о шпионских операциях, передает ВВС.

В пятницу швейцарская газета Tages-Anzeiger и голландская NRC Handelsblad со ссылкой на свои источники написали, что двое российских граждан были задержаны весной в Гааге по подозрению в шпионаже. По данным этих изданий, россияне являются сотрудниками ГРУ, у них было оборудование для взлома компьютерной сети лаборатории.

По информации европейских СМИ, россиян, которых интересовала швейцарская лаборатория, изучавшая материалы по делу Скрипалей, удалось задержать в результате совместной операции спецслужб нескольких европейских стран.

Как пояснила руководитель отдела коммуникации NDB Изабелла Грабер, операция проводилась совместно с голландскими и британскими спецслужбами, и в ходе нее были пресечены противозаконные действия, направленные против особо важной швейцарской инфраструктуры.

Прокуратура в Берне сообщает, что уголовное дело в отношении двух россиян было заведено еще в марте 2017 года. Их имена не называются.

В воскресенье швейцарская газета Sonntags-Zeitung написала, что по оценке одного из местных агентств по безопасности, примерно каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии является действующим или бывшим сотрудником спецслужб.

Российское посольство в Швейцарии назвало эту оценку необоснованной.