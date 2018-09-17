Новый iPhone дольше всех держит заряд батареи

Эксперты сайта PhoneArena провели исследование, в результате которого определили лучше всего держащий зарядку смартфон компании Apple.

Им оказался iPhone XR. Специалисты отметили, что в автономном режиме он может выполнить все необходимые задачи, передает 360tv.

Как написал портал Akket, при прослушивании музыки заряда этого гаджета хватает на 50 часов. Также около 16 часов можно смотреть видео, 15 часов спокойно проводить в интернете.

Тестирование показало, что новинка способна работать в полтора раза дольше, чем другие модели корпорации, а также телефоны с ОС Android.

В ходе эксперимента новый смартфон сравнивали с iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Ранее самым надежным с точки зрения зарядки считался iPhone 8 Plus.

Презентация новых продуктов от компании Apple состоялась 12 сентября в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании Apple Park в Купертино, штат Калифорния. Официальные продажи iPhonеХR начнутся 26 октября.