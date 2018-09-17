Жительница Леовского района стала жертвой домашнего винного производства

Трагедия в селе Бэюш Леовского района. 77-летняя женщина погибла в подвале, отравившись парами бродившего вина. Тело погибшей из погреба достали спасатели в спецэкипировке.

Жителей Молдовы просят быть осторожными и проветривать помещения, где бродит вино. Узнать, не скопился ли углекислый газ в комнате можно с помощью свечи. Если она гаснет, значит в воздухе недостаточно кислорода и людям грозит опасность.

В случае отравления необходимо срочно вызывать спасателей, передает canal3.md.

В прошлом году жертвами домашнего винного производства стали пять человек.