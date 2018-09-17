38-летний гражданин Молдовы был найден мертвым в итальянской тюрьме

38-летний гражданин Молдовы, осужденный за кражу в Италии, был найден мертвым в тюрьме в итальянском городе Терни. Его приятель, которого цитирует местная пресса, утверждает, что у скончавшегося был вздутый, словно мяч, живот, тело было все в синяках и следах крови.

По данным СМИ, последние полгода мужчина жаловался на боли в области живота. Тюремные врачи его обследовали и назначали таблетки, от которых ему стало еще хуже.

Семья заключенного потребовала объяснений относительно условий, при которых он умер, но в пенитенциаре ответили, что у того был сердечный приступ.

Возбуждено уголовное дело. Причина смерти будет установлена после вскрытия. Скончавшийся молдаванин был приговорен за кражу в прошлом году на год и восемь месяцев тюрьмы, передает canal3.md.