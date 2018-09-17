Кроме того, в блоге сообщается, что начался новый этап развития проекта. Он предполагает создание контента для возрастной категории 8-12 лет. Школьникам станут доступны не только мультфильмы и обучающие передачи, но и музыка, а также видеоролики. Переключиться с «младшей» на «старшую» версию можно в настройках профиля. Изменить возрастную категорию можно в любое время.

Приложение предполагает и функцию блокирования нежелательного контента. Если вдруг родители обнаружат, что их ребенок может увидеть ролик, не соответствующий нормативам детского видео, то смогут пометить видео. Отчет об этом будет отправлен разработчикам для анализа и возможного удаления с видеохостинга.