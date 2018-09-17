Петербургский оперный певец, номинант "Грэмми" погиб в массовом ДТП

Петербургский оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП вечером 16 сентября. Трагедия произошла на 165-м километре трассы Петербург - Псков. В интернете опубликовано видео аварии. Луконин был номинирован на премию "Грэмми" и часто появлялся в программе "Хорошее утро" на телеканале "Санкт-Петербург".

"Несколько часов назад в автокатастрофе на Псковском шоссе трагически погиб известный петербургский певец, баритон Михаил Луконин. Из родных у него осталась только дочь Полина", - сообщил в Facebook в ночь на 17 сентября руководитель Эстрадно-джазового направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов.

По информации РИА "Новости", автомобиль с Лукониным за рулем стоял на светофоре, когда в него на полной скорости врезалась фура.