"Сосед" Земли оказался пригодным для жизни

Ближайшая к Земле экзопланета Проксима b, расположенная в 4,24 светового года от нее, по всей видимости, пригодна для жизни. К такому выводу ученые пришли, построив компьютерную модель, сообщил портал ScienceAlert.

В основу написанной программы легла модель, используемая для изучения климата на Земле. Как выяснили исследователи, в широком диапазоне условий Проксима b способна поддерживать огромные объемы жидкой воды на своей поверхности, что потенциально повышает вероятность поддержания жизни организмов, передает 360tv.

«Главный вывод наших моделей заключается в том, что эта планета может быть пригодной для жизни с высокой степенью вероятности», — сказал Энтони Дель Генио, планетолог Института космических исследований Годдарда в NASA. По его словам, в будущем ученые смогут, вероятно, найти подтверждение существования форм жизни на планете с помощью более мощных телескопов.

Он добавил, что предыдущие исследования не учитывали ряд факторов и давали иную картину. Проксима b расположена на очень близком расстоянии от звезды — она делает один оборот по орбите всего за 11 дней. Поэтому возникает явление так называемого приливного захвата или синхронного вращения: планета всегда обращена к звезде только одной стороной, как Луна к Земле. В связи с этим астрономы считали, что одно полушарие Проксимы b очень сильно раскалено, а второе находится практически в полной темноте и холоде.

В декабре 2017 года Проксима b была выбрана NASA в качестве конечной точки первой в истории Земли межзвездной экспедиции, которую могут организовать уже к 2069 году. Миссия, согласно намеченному плану, будет приурочена к 100-летию высадки человека на Луну. Однако вначале в космическое плавание отправятся не люди, а небольшие зонды.