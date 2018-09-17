Бениофф и его жена купили журнал как частные лица. Сделка не связана с компанией Salesforce.com Inc., которая принадлежит Бениоффу. Супружеская пара рассматривает покупку Time как семейное капиталовложение, сказал CNN главный редактор Time Эдвард Фелсенталь.

Марк и Линн Бениофф не станут вмешиваться в редакционную политику Time, этим будет заниматься нынешняя команда журнала, пишет Reuters со ссылкой на заявление Meredith.

Meredith планирует направить полученные от продажи деньги на погашение задолженностей, передает meduza.io.