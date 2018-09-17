Кишинев вошел в десятку лучших городов СНГ, популярных для осенних путешествий

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов СНГ для осенних путешествий туристов. Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью 2018 года. Молдавская столица так же оказалась в списке популярный городов для осенних путешествий.

Топ-10 городов СНГ у туристов осенью 2018 года составляют Минск в Белоруссии, Астана в Казахстане, Баку в Азербайджане, Ереван в Армении, Ташкент в Узбекистане, Алма-Ата в Казахстане, Бишкек в Киргизии, Кишинев в Молдавии, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

По данным ТурСтат, туристы приезжают в города и страны СНГ осенью в среднем на 3 дня.

Самые недорогие осенние туры в СНГ выбирают в Киргизию и Узбекистан, а для туров на выходные дни и шопинга выбирают Астану и Баку.

Ниже представлены города государств СНГ, популярные для осенних путешествий:

1. Минск (Беларусь)

2. Астана (Казахстан)

3. Баку (Азербайджан)

4. Ереван (Армения)

5. Ташкент (Узбекистан)

6. Алматы (Казахстан)

7. Бишкек (Кыргызстан)

8. Кишинев (Молдова)

9. Душанбе (Таджикистан)

10. Ашхабад (Туркменистан)