В Польше столкнулись 16 автомобилей, есть жертвы

Шестнадцать автомобилей, ехавших в двух направлениях, столкнулись в воскресенье поздно вечером в районе города Явожно Силезского воеводства Польши на автодороге S1. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщает tvn24.pl.

В результате массового ДТП погиб один человек, еще 12, среди которых были дети, получили травмы, передает Корреспондент.

"Столкнулись 16 автомобилей на двух полосах движения: четыре в направлении города Ченстохова, а двенадцать - в направлении города Бельско-Бяла. В общем пострадали 12 человек, в том числе четверо детей", - сообщила представитель пожарной службы Анна Голембевская.

По ее информации, в результате ДТП погиб 35-летний мужчина. Он ехал в автомобиле с женой и двумя детьми.

По данным спасателей, причиной столкновения стал густой дым, который возник в результате поджога мусора под эстакадой, по которой проезжали автомобили. В результате автомобили, которые тормозили в условиях крайне плохой видимости, наезжали друг на друга.