Режиссер показал в фильме реальную смерть

Британский режиссер Стив Иствуд снял фильм, в котором показал реальную смерть человека. Лента посвящена последним дням жизни пациентов хосписа. Об этом пишет The Daily Mail.

Умирающий актер фильма, пенсионер Алан Харди, попросил режиссера запечатлеть момент его смерти. В итоге Иствуд получил возможность показать смерть, как естественный биологический процесс, пишет Корреспондент.

Режиссер также отметил, что умирать не хочет никто, однако все люди "запрограммированы" на это природой.

При этом Харди, по словам автора фильма, поведал ему о планах встретиться на том свете с женой и заняться бальными танцами в следующей жизни.

После съемок Иствуд пришел к выводу, что не стоит изображать смерть, как какое-либо таинство.