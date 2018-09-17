ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.

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