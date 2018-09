Полиция оцепила квартал рядом с Prezzo. Как отмечает издание, кафе находится всего в нескольких сотнях метров от Zizzi, где стало плохо Скрипалям. Zizzi сейчас закрыто, пишет meduza.io.

BBC News ничего не пишет о том, что симптомы отравления те же, что и у Скрипалей, используя выражение «медицинское происшествие».

#Salisbury incident: Ambulance service was first called to Prezzo at 5.38pm. Four ambulances were sent including a hazardous area response team. The patients were conscious when emergency services arrived and were being treated at the scene @BBCWiltshire pic.twitter.com/gxPIvHvIWB