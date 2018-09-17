Ученые Плимутского университета полагают, что слияние Британских островов произошло при участии не двух, а трех микроконтинентов. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте Phys.org.
Ранее считалось, что Британские острова были сформированы микроконтинентами Авалония и Лаурентия, отмечает РИА Новости.
Исследователи проверили состав пород в графствах Корнуолл и Девон в Британии. После минералогического анализа они выяснили, что Британские острова появились в результате столкновения Авалонии и Лаурентии с третьим микроконтинентом под названием Арморика.
По мнению британских специалистов, Арморика отсоединилась от Гондваны примерно 400 миллионов лет назад и разрушилась при столкновении с суперконтинентом Лавруссия.
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Колумнист "КП" в Молдове