Павел Филип о впечатляющем темпе роста ВВП: Цифры не лгут. Они говорят, что мы движемся в правильном направлении

Впечатляющий темп роста Валового Внутреннего Продукта во втором квартале 2018 года является доказательством того, что Республика Молдова движется в правильном направлении. Такое мнение премьер-министр Павел Филип высказал на своей странице в Фейсбуке.

«Неделя начинается с хороших новостей. Во втором квартале экономика выросла на 5,2%, а за полгода ВВП вырос на 4,5%. Цифры не лгут. Они говорят, что мы движемся в правильном направлении», - написал Павел Филип. Данные Национального бюро статистики показывают, что валовой внутренний продукт (ВВП) во втором квартале увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 44.166.000.000 леев в текущих рыночных ценах. В сезонно-скорректированной серии ВВП вырос на 5,1% по сравнению с тем же кварталом 2017 года и на 1,7% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Тот же источник указывает, что секторы, которые способствовали росту ВВП, - это внутренняя торговля, обрабатывающая промышленность, сельскохозяйственная промышленность и т. д.

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