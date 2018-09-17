Парень написал 246 девушкам с именем Николь, чтобы найти ту самую с вечеринки

Карлос Зетина встретил девушку своей мечты на вечеринке и был счастлив, пока не понял, что она дала ему неправильный номер телефона. Единственное, что парень знал о прекрасной незнакомке, — её зовут Николь и она учится в Университете Калгари. Принц решил во что бы то ни стало найти свою Золушку и написал всем девушкам с именем Николь, которых нашёл в каталоге университета, — даже преподавателям и деканам, сообщает BuzzFeed.

Всего в списке Карлоса оказалось 246 девушек. Все они получили одно и то же послание, пишет life.ru.

"Привет, это массовая рассылка всем, у кого имя Николь. Если вы не подходите под это описание, то просто игнорируйте письмо. А если подходите, но не хотите со мной общаться, то это тоже нормально"

Парень написал, что ищет девушку из Голландии, которая находит Ницше депрессивным. Для перестраховки он отправил письмо не только девушкам с именем Николь, но и Николеттам и Ники. В результате адресатки Карлоса стали переписываться между собой и даже организовали группу "Николь с прошлой ночи". Увы, той самой Николь среди них не оказалось.

И всё-таки влюблённым удалось найти друг друга. Девушка, которую так отчаянно искал Карлос, услышала о безумце, который пишет всем её тёзкам подряд, и сама связалась с ним. Оказалось, что она совсем недавно переехала в Канаду, — этим объясняется и отсутствие её почты в базе университета, и неправильно названный номер. В ближайшее время молодые люди планируют встретиться. Хочется верить, что после таких грандиозных усилий у них всё сложится отлично.