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Ученые нашли неожиданную причину ожирения
// фото: Fotolia
12:34, 17 Sep 2018
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Канадские медики выяснили, что бытовые моющие средства могут способствовать набору избыточного веса детей, изменяя микробиоту кишечника в раннем возрасте. Соответствующее исследование опубликовано журналом Canadian Medical Association Journal. В рамках исследования здоровья новорожденных медики выяснили, что в возрасте трёх-четырёх месяцев кишечник сильнее всего подвержен изменениям под воздействием внешних факторов.

Использование матерями чистящих средств в непосредственной близости от ребёнка привело к значительному снижению уровня бактерий Haemophilus и Clostridium, и увеличению Lachnospiraceae в кишечнике малышей. При этом учёные установили, что синтетические чистящие средства способны вызывать изменения микробиома вне зависимости от формы выпуска, будь то аэрозоль или жидкость, пишет life.ru.

Учёные считают, что такой вред сопоставим с гормональной "встряской" организма. В перспективе неосторожное обращение с бытовой химией может отразиться на здоровье ЖКТ ребёнка и спровоцировать неконтролируемый рост массы тела.




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