Влад Плахотнюк является самым влиятельным политическим деятелем страны за всю историю Республики Молдова

Лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк является самым влиятельным политическим деятелем страны за всю историю Республики Молдова. К такому выводу пришли авторы рейтинга, опубликованного на сайте tribuna.md.

В топ-3 вошли также лидер коммунистов Владимир Воронин и первый президент Молдовы Мирча Снегур, передает kp.md.

Согласно публикации, у лидера ДПМ сосредоточено столько власти, сколько не было ни у одного молдавского политика. Плахотнюк, как пишет tribuna.md, наращивал своё влияние с 2009, а в 2017 получил полный контроль над законодательной и исполнительной властью в государстве, увеличив и свой контроль над местной властью.

Владимир Воронин был самым влиятельным политиком с 2001 по 2009. Но эксперты полагают, что даже у него не было столько влияния в стране, как у Влада Плахотнюка.

Мирча Снегур, занявший в этом рейтинге третье место, был самым влиятельным политиком в первые годы независимости до 1996. В рейтинг влиятельности были включены 10 политиков, включая Петра Лучинского, Влада Филата, который оказался на пятом месте, а также почетного председателя ДПМ Думитру Дьякова.