У BMW появился электрический кроссовер с автопилотом

Компания BMW рассекретила проект Vision iNext, который станет предвестником серийного электрокроссовера. Концепт научили прятать руль и педали тогда, когда они не нужны, однако, неизвестно, доживет ли эта функция до серийного воплощения.

Концепт iNext выглядит по меньшей мере экстравагантно, вызывая ассоциации как с серийными моделями суббренда "i", так и с BMW, которым только предстоит появиться на свет. Например, угловатая радиаторная решетка с ярко-синей подсветкой похожа на решетку, примененную на концепте BMW X7. Правда, в случае с iNext решетка играет чисто декоративную роль, так как не используется для охлаждения моторного отсека, передает АвтоВести.ру.

Дело в том, что, во-первых, iNext получил электрическую силовую установку (правда, о ее характеристиках пока ничего не известно), а во-вторых, систему полностью автономного управления. Часть ее компонентов, ответственных за сбор информации об окружающем пространстве, прячется как раз за решеткой радиатора. Хорошо заметны также отсутствие центральных стоек кузова, оригинальная светодиодная оптика и панорамное остекление.

Интерьер кроссовера, отделанный натуральными деревом и кожей, отличается не только двумя разноразмерными мониторами, но и имплантированными в стенки салона проекторами – они способны проецировать изображения на любую поверхность интерьера.

BMW, по большому счету, наделила кроссовер сразу двумя системами управления под названиями Ease и Boost. Первая – это полностью автономный режим, а вторая позволяет водителю взять управление на себя. Когда за дело берется электроника, рулевое колесо и педали прячутся внутрь передней панели: соответственно, можно предположить, что прямой механической связи с управляемыми колесами органы управления не имеют.

Сложно сказать, будет ли реализована эта функция в серийном образце iNext, однако, планы на электрический кроссовер у BMW вполне серьезные. Уже известно, что серийным он станет в 2021 году, а выпускать его баварцы будут на заводе в немецком Дингольфинге.