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Неизвестные повредили две машины в центре столицы
// фото: соцсети
12:44, 17 Sep 2018
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Неудачное начало недели для нескольких столичных водителей, припарковавших свои автомобиле в центре города. Несколько автовладельцев обнаружили свои транспортные средства с разбитыми окнами.

Инцидент произошел на пересечении улиц Бэнулеску-Бодони и Сфатул Цэрий.

Неизвестно, было ли что-либо украдено из машин. 

Фото с место происшествия опубликованы в социальных сетях.

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