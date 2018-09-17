Шотландский турист нашел скрытую камеру в съемной квартире

Шотландский турист Даги Гамильтон рассказал Toronto Citynews, что забронировал однодневное пребывание в апартаментах в Торонто. После напряженного дня в городе Гамильтон и его подруга заселились в квартиру, рассчитывая провести там спокойную ночь. Однако внимание Гамильтона привлек цифровой будильник, обращенный циферблатом к гостиной.

Поскольку недавно шотландец смотрел видео о скрытых камерах, его одолела паранойя и он решил будильник разобрать. Внутри действительно оказалась скрытая видеокамера. Туристов переселили в другую квартиру. Сервис по бронированию жилья обещал ему «прекрасную квартиру в центре Торонто».

В полиции Торонто заявили, что осведомлены об инциденте и расследуют его, передает Моя планета.