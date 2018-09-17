Названа причина невыхода беспроводной зарядки Apple AirPower

Инсайдер Сони Диксон узнал, почему Apple не выпустила беспроводную зарядку AirPower. Об этом он сообщил на своём сайте.

По его информации, проблемы с аппаратным обеспечением устройства остались нерешёнными. Коврик по-прежнему перегревается. Это приводит к замедлению работы зарядки и может вывести её из строя, пишет life.ru.

Также AirPower начинает работать нестабильно при попытке усовершенствовать аппаратное обеспечение. Напомним, коврик предназначен для зарядки iPhone, Air Pods и Apple Watch одновременно. Внутри него расположены 21 и 24 силовые катушки. Попытки разграничить области для зарядки Phone, Air Pods и Apple Watch приводят к помехам между катушками, из-за чего производительность устройства опять снижается.

Концепт AirPower представили в сентябре 2017 года. Тогда же компания сказала, что зарядная станция выйдет в 2018-м. Ожидалось, что коврик будет стоить около $150. В сентябре 2018 года о нём не было сказано ни слова. Кроме того, компания убрала упоминания об аксессуаре с официального сайта.