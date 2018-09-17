Грудного ребенка нашли на обочине дороги вблизи села Коржеуцы

Полуторамесячного младенца обнаружили минувшей ночью на обочине дороги в селе Коржеуцы. Нашел малышку местный житель.

"В полночь в полицию обратился гражданин, который сообщил, что на обочине местной дороги в селе Коржеуцы Бричанского района нашел завернутого в одеяло ребенка", - сказала пресс-секретарь ИП Бричан Дина Фомин.



Девочку отвезли в больницу. Ее состояние удовлетворительное.



17-летняя мать сообщила полиции, что оставила ребенка у знакомых, но не ожидала, что его оставят на улице. По этому случаю заведено уголовное дело. Виновным грозит до двух лет тюрьмы.